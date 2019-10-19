أخبار مصر | وزير النقل يشهد غدا تشغيل محطة 'هليوبوليس' الأكبر في الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يشهد غدا تشغيل محطة 'هليوبوليس' الأكبر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سوف يشهد غدا الأحد تشغيل محطة هيليوبوليس أكبر محطة مترو أنفاق للركاب في أفريقيا والشرق الأوسط.

سيتم التشغيل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

محطة 'هليوبوليس' تعد المحطة الأكبر على مستوى افريقيا والشرق الاوسط تتبع المرحلة الأولى من الجزء الثالث للخط الثالث للمترو، او ما يطلق عليه مترو مصر الجديدة.

نقدم لكم أبرز معلومات عن محطة هليوبوليس:

- سيتم افتتاحها امام الجمهور غدا في اكتوبر الحالى بدلا من شهر ديسمبر.

- يقوم بتنفيذ هذه المرحلة تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.

- محطة هليوبوليس تتوسط أكبر ميدان بمنطقة مصر الجديدة.

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- تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة فبراير 2016.

- تبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف متر، و20 مترا "عرض".

- ستقوم الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق بادارة هذه المحطة كمثيلاتها من محطات نفس الخط.

- تعد أكبر محطة أنفاق في إفريقيا والشرق الاوسط.

- تم بناءها كمحطتين رأسيتين، واحدة تتبع الجزء الاول، والثانية تتبع الجزء الثالث من المرحلة الرابعة.

- المحطة مبنية على مسطح 10 آلاف متر، وبطول 225 متر في كل اتجاه، وبذلك تكون تخطت الرقم القياسي لطول المحطة وهو 150 متر لأي محطة ضمن الخط، وذلك لاستلام الهيئة المحطة متأخرة عن باقي محطات الجزء.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـــــى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هي محطة النزهة.