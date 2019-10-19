أخبار مصر | "الأوقاف" تطلق حملة "هذا هو الإسلام" بمناسة المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تطلق حملة "هذا هو الإسلام" بمناسة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الأوقاف حملة جديدة بعنوان "هذا هو الإسلام" وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحددت وزاررة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان حملتها الأخلاقية، والتصحيحية، "هذا هو الإسلام"، لتصحيح الصورة، فى بـ20 لغة عالمية، مطالبة منابر العالم بمشاركتها حملتها الدعوية العالمية المستمرة لشهر ربيع الأول بأكثر من 20 لغة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبحضور عالمي واسع لإطلاق الحملة بهدف بيان صحيح الإسلام للدنيا بأسرها.

وقالت الأوقاف المصرية فى بيانها، في إطار هذه الحملة التي تنطلق داخليًا وخارجيًا تأتي خطبة الجمعة القادمة تحت هذا العنوان اتساقا مع هذه الحملة، داعين كل موفدينا ومبعوثينا وشركائنا من الوزارات والمؤسسات الدينية الصديقة أن تخصص الجمعة القادمة لهذا الموضوع الهام مع دعمها بالمقالات والأحاديث الإعلامية ما وسعهم ذلك خدمة لديننا السمح ووفاء لصفحته النقية التي شوهت الجماعات المتطرفة جانبا من نقائها ووجهها المشرق، حيث تنشر الأوقاف لاحقًا خطبة الجمعة هذه مترجما إلى العديد من اللغات الإنسانية الحية تيسيرا على من يريد أن يستفيد أو يستأنس بترجمتها في محيطه الإقليمي.

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و أكدت وزارة الأوقاف، أن الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو ران عليها من بعض الغبار المتطاير أو حتى المتراكم، لأن المعادن النفيسة لا تصدأ ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه وتراكماته، مؤكدة أنه على الرغم مما أصاب صورة الإسلام من جرّاء الجماعات الإجرامية المتطرفة فإنه بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل أبنائه المخلصين وعلمائه المتخصصين قادر على محو آثار ذلك كله، وأن يتحدث عن نفسه، وأن يعبر عن حقيقته العظيمة السمحة الحضارية الإنسانية النقية، المتسقة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، القائمة على أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، وعلى أنه دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله، حيث يقول الحق سبحانه: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "(الأنبياء: 107).

وأوضحت الأوقاف، أن الإسلام دين يحفظ للإنسان كرامته، فينهى عن الغيبة، والنميمة، والتحاسد، والتباغض، والاحتقار، وسوء الظن لهو دين عظيم، وذلك حيث يقول الحق سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "(الحجرات: 11). وهذه يدنا ممدودة للتواصل مع كل المحبين لدينهم الحريصين على بيان وجه الحق فيه، وإبراز جوانبه الحضارية العظيمة، لنعمل معا ونغتنم ذكرى مولد الحبيب ( صلى الله عليه وسلم ) لنقول له: يا سيدي يا رسول الله يامن قلت: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة " صدقت يا سيدي يا رسول الله فها نحن أتباعك على العهد لم نبدل ولم نغير ولن نبدل ولن نغير ولن نحيد عن العهد والحق قيد أنملة، لا نخشى في الله لومة لائم، نحب الله ونحبك ونحب من أحبك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك يا سيدي يا رسول الله نبيا ورسولًا، نقول للعالمين ديننا دين السلام ورسولنا نبي السلام أرسله ربه رحمة العالمين، ودورنا أن نحمل هذه الرحمة للعالمين.

واستكملت الأوقاف: حتى تؤتي الحملة ثمرتها بإذن الله تعالى يسعدنا تواصل المؤيدين لها الداعمين لأهدافها من المحبين لدينهم المخلصين له غير المتاجرين أو المتكسبين به الحريصين على بيان أوجه عظمته وإزالة ما ران على بعض صفحاته من تحريف أعدائه أو جهل وتقصير بعض أبنائه، يسعدنا مشاركة كل المخلصين والأصدقاء والزملاء من باب قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى " وسوف نوافي الراغبين في المشاركة بهاتف وإيميل منسق الحملة وروابطها على موقعنا الرسمي، والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان والهادي إلى سواء السبيل وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ( محمد ) صلى الله عليه وسلم )..