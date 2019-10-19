مصر | ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1190) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة أبوكبير (بمحافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه (18،080) طن "أرز تموينى " معبأة داخل عبوات (زنة 1 كيلو جرام) مدون عليها إسم تجارى على غير الحقيقة، وبفحصه ظاهريًا تبين وجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على حشرات، مما يجعله غير صالح للإستهلاك الآدمى.

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ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحيازته (14،500) طن "حلوى جافة – مستلزمات إنتاج" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لصناعة الكرتون "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع العبوات الكرتونية مُستخدمًا خامات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عملية التصنيع وتدوين على المنتج النهائى أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية خلافًا للحقيقة دون تفويض من تلك الشركات، وتم ضبط (30) طن مواد خام "ورق كرتون" مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، (12000) عبوة كرتونية فارغة منتج نهائى مغشوشة ومقلدة ومعدة للتعبئة.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية "متعددة الأغراض" مُستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة، وتم ضبط (4،348) طن منظفات صناعية متعددة الأغراض منتج نهائى معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية سالفة الذكر، (1،600) طن مواد خام "صابون سائل – ملح طعام – جلسرين" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر".

ضبط مالك محل لتجارة الخردوات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مطروح (بمحافظة مطروح) لحيازته (29800) وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.