مصر | 30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 نوفمبر.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية البرلمان عن خالد يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الادارى، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.

وأكد المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.