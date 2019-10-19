مصر | ضبط 56 قضية إتجار وحيازة مواد مخدرة بمحيط المدارس والجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 56 قضية إتجار وحيازة مواد مخدرة بمحيط المدارس والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 56 قضية إتجار وحيازة مواد مخدرة، في حملات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد.

قامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيطها تلك المنشآت، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (56) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (70) متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات، كمية من مخدر الحشيش وزنت (5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،980 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1،400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (700 جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (550 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (50 جرام)، عدد (9950) قرص مخدر لعقار الترامادول.