مصر | تنفيذ 67706 حكم قضائي متنوع وضبط 151 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 67706 حكم قضائي متنوع وضبط 151 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهم، منهم 12 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 23 فرد محلي، 188 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 211 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 67706 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي، 238 حكم جناية، 20813 حكم حبس جزئي، 4345 حكم حبس مستأنف، 33236 حكم غرامة، 9074 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (8) تشكيلات عصابية، ضموا (24) متهم، إرتكبوا (41) حادث متنوع، في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (151) قضية مخدرات بحوزة (162) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 58،825 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (8،087 كيلو جرام)،

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 35،108 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 100 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (65 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 530 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 460 جرام)، عدد (11770) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (36) متهم، في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (326) دراجة نارية مخالفة، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين، في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (31549) مخالفة مرورية، (110) قضية بيئة، في مجال فحص السائقين: فحص (146) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

