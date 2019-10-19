مصر | وزيرا العدل والأوقاف يشاركان رئيس المحكمة الدستورية العليا الاحتفال باليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا العدل والأوقاف يشاركان رئيس المحكمة الدستورية العليا الاحتفال باليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فاعليات احتفالية اليوبيل الذهبي بالمحكمة الدستورية العليا، بحضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وزير العدل المستشار أسامه عبد الرحيم.

وبدأ الحفل بأيات من القرءان الكريم يتلوها أحد قراء مشيخة الأزهر الشريف.

وجاءت احتفالية اليوبيل الذهبي بالمحكمة الدستورية العليا للأحتفال بعيدها ال 50 وتدشين أول دستور مصري عام 1969.

وحضر الاحتفالية رجال القضاء والقانون من 50 دولة عربية وأجنبية، مثل الصين، الهند، أسبانيا، السودان، المغرب، لبنان، إندونيسيا، المجر، فلسطين،الكويت، كما حضر عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، ورجال القانون.