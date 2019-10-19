مصر | "سرق رئيس محكمة استئناف أسيوط".. القبض على عاطل في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرق رئيس محكمة استئناف أسيوط".. القبض على عاطل في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطل، بعد سرقته عقار رئيس محكمة استئناف أسيوط، بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي مفاده أنه أثناء مرور النقيب مصطفي محمود حجران الضابط بوحدة مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بشارع سليمان أباظة، بنطاق القسم، تمكن والقوة المرافقة له من ضبط "أحمد. خ. و. خ"، 23 سنة، عاطل مقيم بمحافظة القاهرة سبق اتهامه في 3 قضايا (مخدرات، سرقة) اخرهم 79922016 جنح قسم الخليفة سرقة حال قيادته عربة كارو محمل عليها موتور مياة ماركة كالبيدا، وبحوزته مفتاح إنجليزي، وبمواجهته اعترف بسرقة موتور المياة من أحد العقارات بالقرب من مكان الضبط.

وأرشد المتهم عن مكان السرقة من أحد العقارات بشارع أمين الرفاعي، دائرة القسم، وبالتوجه للعقار المشار إليه تحت إشراف المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، تم التقابل مع المستشار أحمد سالم أنور سحلي، 50 سنة، رئيس محكمة استئناف أسيوط مقيم بذات العنوان، الذي تعرف علي المسروقات، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة بتطوير مناقشة المتهم عما ارتكبه من حوادث أخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.