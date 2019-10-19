مصر | ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 9 قطع سلاح ناري في خصومة ثأرية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 9 قطع سلاح ناري في خصومة ثأرية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى، في حملة أمنية إستهدفت أطراف الخصومات الثأرية بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب.

قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى - بتوجيه حملة أمنية إستهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المُقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب لضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة نارية، وضبط كافة أشكال المخالفات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 5 متهمين) وبحوزتهم (عدد 9 قطع سلاح نارى – عبارة عن 7 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وعدد 87 طلقة مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.