مصر | حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندى بمديريتي أسيوط والأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندى بمديريتي أسيوط والأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديريتى أمن (أسيوط، الأقصر) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بأسيوط والأقصر.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.