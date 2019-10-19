مصر | وزيرتي التخطيط والهجرة يصلون احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرتي التخطيط والهجرة يصلون احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت قبل قليل، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لقاعة المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 50 عام علي نشأة القضاء الدستوري في مصر.

وحضر الاحتفالية رجال القضاء والقانون من 50 دولة عربية وأجنبية، مثل الصين، الهند، أسبانيا، السودان، المغرب، لبنان، إندونيسيا، المجر، فلسطين،الكويت، كما حضر عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، ورجال القانون.

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ومن المقرر أن تبدأ فاعليات الاحتفال بدء من اليوم حتى 21 أكتوبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر عقد جلسات حوار بين المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية، حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، كما يحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات.

وسيحضر الاحتفالية مستشارين من جميع بقاع الأرض، وستشارك 50 دولة في هذة المناسبة.