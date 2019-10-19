مصر | ضبط أربعة عاطلين وبحوزتهم كيلو ونص حشيش و250 جرام هيروين 3 كيلو بانجو

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أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (عاطلان، سبق إتهام أحدهما فى قضية مخدرات) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام - هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

ضبط (عاطل سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوارق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

ضبط (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبحوزته (عدد 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام- هاتف محمول - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.