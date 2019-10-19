مصر | تعرف على جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالى:-

في مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية



ضبط (9) قضايا ( 3 مصانع – مدشة – 5 محل مبيدات "بدون ترخيص") فى مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى بإجمالى مضبوطات بلغت (9310،400 طن من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية) بمخالفات (بدون ترخيص – بدون بيانات - منتهية الصلاحية). ضبط (9) قضايا ( 3 مصانع – مدشة – 5 محل مبيدات "بدون ترخيص") فى مجال مستلزمات الإنتاج الزراعى بإجمالى مضبوطات بلغت (9310،400 طن من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية) بمخالفات (بدون ترخيص – بدون بيانات - منتهية الصلاحية). في مجال حماية البيئة والصحة العامة، ضبط (29) قضية حرق قش أرز.



ضبط (5) مصانع بلاستيك - بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم الحصول على الموافقة الأمنية – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية). ضبط (69) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.ضبط (5) مصانع بلاستيك - بمخالفات (مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم الحصول على الموافقة الأمنية – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية). ضبط (24) قضية (تعدى على نهر النيل)، ضبط 63 قضية (تعدى على منافع الرى).