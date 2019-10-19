مصر | إحباط ترويج 3 كيلو بانجو في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 3 كيلو بانجو في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة ترويج 3 كيلو لمخدر البانجو، بعد ضبطهم بحوزة عاطل، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، عقب الإستعانة بالمصادر السرية، وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تمكنت القوات من ضبطه وعثر بحوزته على 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.