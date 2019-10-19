شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: نحتاج خطة علاج سريعة للسيطرة على ارتفاع معدلات الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم فريق عمل مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، بوزارة التنمية المحلية، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان: «دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني»، والتي تُعقد خلال الفترة من 20- 23 أكتوبر الجاري، لمحافظتى قنا وسوهاج، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء، منسق المشروع، وبمشاركة وحضور اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، والدكتورة دولت شعراوى، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، السبت، إن من أولويات أجندة العمل للوزاة خلال الفترة الحالية وضع حلول مبتكرة للقضية السكانية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكانى، مشددًا على ضرورة وضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية.

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وأضاف «شعراوي» أن هناك تعاونًا مثمرًا مع المجلس القومى للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتحقيق الهدف المرجو لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مشيراً إلى أن المشروع ينفذ في 5 محافظات كمرحلة أولى، والتى تشهد أعلي معدل نمو سكانى على مستوى محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يتم تعميم المشروع تدريجياً على باقى المحافظات.

وأوضح أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأهمية المشروع في حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظات بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعى لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان في إطار تنظيمي متكامل.

وتابع الوزير أن ورشة العمل تهدف أيضاً إلى خلق أساليب للشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول إلى النتائج المرجوة وتفعيل دور الشباب والمشاركة في صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل والتعريف بمهامهم بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم وممارسة الأعمال بالمجلس الإقليمى للسكان، بالاضافة إلى التعريف على المنظومة المعلوماتية بمراكز معلومات المحافظة وطرق عرض البيانات DashBoard، وهى اللوحة الإلكترونية المعلوماتية، التى سوف توجد بمكاتب المحافظين، للتعرف على تفاصيل مؤشرات معدل النمو السكانى على مستوى المحافظة والمراكز والقرى ووضع حلول سريعة حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن الاقتصادى وجهود التنمية والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في جميع المجالات.