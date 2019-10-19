شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتحويل مركز طبي بجنوب سيناء لمركز متخصص في علاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السبت، التجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات والوحدات بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات الأسرة بالمنظومة الجديدة والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

ورافق وزيرة الصحة والسكان، في جولتها، الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أمير التلواني، مسؤول التحول المؤسسي في وحدة إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، وعدد من شباب وحدة إدارة المشروع، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وبدأت جولتها بتفقد مستشفى الطور العام، حيث وجهت القائمين على أعمال التجهيزات بسرعة الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والتجهيزات للمستشفى وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وحرصت وزيرة الصحة والسكان، على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بنقل قسمي الأشعة والمعمل إلى الدور الأرضي لراحة المرضي بدلا من وجودهما بالأدوار العليا، كما وجهت بتحديث أجهزة الأشعة وإضافة خدمة «الهيستوباثولوجي» بالمعمل وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المعمل بأعلى كفاءة لخدمة أهالي مدينة الطور.

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وتفقدت أيضا غرفة العمليات، ووجهت الشكر للفريق الطبي، مشيرة إلى ضرورة التعاقد مع القطاع الخاص والجامعات، بهدف تحقيق التشغيل الأمثل لجهاز تفتيت الحصوات وبما يخدم أهالي المحافظة، كما تفقدت أيضا غرقة الرعاية المركزة واستمعت لأهالي المرضى، واطمأنت على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، ووجهت الشكر لشباب الأطباء بالرعاية المركزة، مشيدة بالمجهود الذي يبذلونه للعناية بالمرضى، كما تفقدت وحدة التعقيم المركزي في المستشفى ووجهت بزيادة أجهزة التعقيم ونقله إلى الدور الأرضي.

وخلال جولتها بالمستشفى، التقت «زايد» بأهالي بعض المرضى، حيث وجهت الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بنقل حالة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وآخرى إلى مستشفى معهد ناصر بسيارات إسعاف مجهزة ليتلقوا الخدمة الطبية، وشددت على توفير كافة الرعاية الطبية لهما.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها لمركز صحة الأسرة لرعاية لأمومة والطفولة، عن تسجيل 5778 مواطنا من محافظة جنوب سيناء، وفتح 1404 ملفات طب أسرة «عائلي»، وذلك منذ بدأ التسجيل في الأول من أكتوبر الجاري وحتى مساء أمس، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تجهيز 7 وحدات طب أسرة، و9 مستشفيات كمرحلة أولي في إطار تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وتحدثت الوزيرة مع الفريق الطبي القائم على تسجيل المواطنين وأثنت على مجهوداتهم ومتابعتهم العمل بمحافظة جنوب سيناء أولى المحافظات التي بدأت المسح بمبادرة ١٠٠ مليون صحة في المرحلة الأولى، قائلة لهم: «ابهرتوا العالم بمشاركتكم في المبادرة»، مؤكدة على ثقتها في جهودهم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالشكل الأمثل.

كما تفقدت المركز الطبي الحضري ووجهت بتحويله إلى مركز متخصص لعلاج الأورام، لخدمة أهالي الطور وجنوب سيناء بالكامل، وذلك استجابة لطلب الأهالي وشكوتهم من عدم وجود مركز متخصص لعلاج الأورام، مشيرًا إلى أن ذلك المركز سيتيح الفرصة للمرضي لتلقى العلاج داخل المحافظة ويوفر عليهم عبء السفر لمحافظة أخرى لتلقي العلاج سواء الكيماوي أو الإشعاعي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.