شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تفتتح غدًا محطة مترو هليويوليس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيفتتح، غدًا الأحد، محطة مترو هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق.
يذكر أن محطة مترو هليوبوليس هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 10 آلاف متر مربع، حيث تم تنفيذها على 3 مستويات، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.
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