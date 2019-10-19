شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 آلاف جنيه رسوم مقابل الخدمات للطلاب الملتحقين بمدرسة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، إن الطالب الملتحق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية يسدد مبلغ 3 آلاف جنيه سنويا طوال فترة دراسته بالمدرسة كرسوم مقابل الخدمات الإضافية التى يحصل عليها الطالب داخل المدرسة، نظرا لكونها مدرسة داخلية يقيم فيها الطالب إقامة كاملة من مأكل ومشرب وجميع الخدمات الحياتية التى يحتاجها الطالب يتم توفيرها له.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت قبول دفعة جديدة من طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية دفعة العام الدراسى الجديد 2019,2020 بإجمالى 75 طالبا، ويبدأون الدراسة والإقامة الأسبوع الجارى بمقر المدرسة بمحافظة مطروح.