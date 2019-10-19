شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الأمن يفتح عدة طرق مغلقة فى بيروت وبدء توافد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوى الأمنية فى لبنان، من فتح معظم الطرق التى كانت مغلقة على مدى اليومين الماضيين، جراء الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد، حيث بدأت عملية إزالة العوائق، وتنظيف آثار الحرائق والتهشيم التى تملأ شوارع العاصمة بيروت على نحو مكّن السيارات من معاودة السير فى الطرق.

كما بدأ عشرات المتظاهرين فى التجمع، وتوافدوا على ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، وسط تواجد أمنى مكثف منعا لتكرار المصادمات، وأحداث الشغب والحرائق الواسعة التى جرت بالأمس.



شوارع لبنان

فى نفس السياق، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بجهاز قوى الأمن الداخلى، فى تصريحات صحفية، أن الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى "مطار بيروت" مفتوحة وأن حركة السير بها طبيعية، وذلك بعد أن تم فتحها مساء أمس بمعرفة القوى الأمنية، بدعم ومساندة من قوات الجيش.

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وأشار إلى أن حركة السير والمرور فى معظم الطرق ببيروت هادئة وطبيعية، بعد أن أزيلت العوائق وانحسار مظاهر قطع الطريق إلى حد كبير، لافتا فى نفس الوقت إلى وجود عدد من الطرق الأخرى التى لا تزال مقطوعة من قبل عدد من المتظاهرين أو عبر وضعهم لعوائق فى منتصف تلك الطرق، وأنه يجرى العمل على إزالتها وإعادة فتح تلك الطرق.



متظاهرات يجلسن فى الشوارع

من ناحية أخرى، لا تزال مدينة طرابلس "شمالى لبنان" تشهد أعمال حرق للإطارات وصناديق النفايات وقطع للطرق خاصة فى الساحات والشوارع الرئيسية، إلى جانب تجمع أعداد كبير من المتظاهرين فى الميادين وقيامهم بإغلاق مداخل الساحات الرئيسية.