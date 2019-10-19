شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إصلاح عطل فى بئر بالوادى الجديد وتعويض المنتفعين عن ساعات التعطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم المرور على بئر 17 غرب الموهوب بالوادى الجديد لمتابعة عمل البئر بعد إصلاح العطل الذى حدث به، والتنبيه بتعويض المنتفعين عن ساعات تعطل البئر من خلال الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات.

وأوضح تقرير للمصلحة، أنه يتم متابعة حالة المياه بنهر النيل وفرعيه وشبكة الترع، وكذلك أعمال تطهيرات لجنابية الإمتداد لفرع 6 أيمن النصر بزمام هندسة رى النصر الإدارة العامة لرى النصر.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تنفيذ أعمال تطهير ترعة النعناعية بداية من كيلو 36.00 بهندسة الشهداء بالإدارة العامة لري المنوفية، تطهير ترعة النعناعية بناحية كفر الزيات ك 7.100 وبناحية كفور بلشاى 9.035 و ك 11.500 بالمنطقة داخل الكتلة السكنية، مع رفع ونقل النواتج هندسة رى كفر الزيات رى الغربية.

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كما يتم متابعة مصرف تخفيف الخطاطبة كيلو 300.0 على الرياح البحيرى واستكمال أعمال صيانة الجسر الايسر للمصرف، وصيانة جسر ترعة السويس عند تقاطع الترعة مع مصرف المحسمة.

وحول الأعمال التى ينفذها قطاع حماية النيل أشار التقرير إلى أنه يتم متابعة حالة المياه بفرع رشيد والمناطق المتضررة من مناسيب المياه بالفرع، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات ازاله بناحية أولاد ابراهيم مركز أسيوط عبارة عن ردم بمكعب 300م3 ، كما يقوم قطاع المياه الجوفية بمتابعة أعمال تنفيذ وتركيب مواسير PVC بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية.

وأكدت مصلحة الرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة مخرات السيول للتأكد من ضمان جاهزيتها والاستعداد من كافة النواحى لاستقبال مياه الأمطار، وتلافى الآثار السلبية الناتجة عنها.