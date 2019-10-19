شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدًا الأحد المرحلة الثانية لفتح مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وذلك خلال الفترة من الأحد 20 أكتوبر الجارى وحتى الاثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل.
وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب،أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعى 2019/2020، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثانى بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.
وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه عقب غلق باب التقديم سيتم البدء الفورى فى مراجعة كشوف المتقدمين طبقًا للضوابط التى حددتها إدارة الجامعة، يعقب ذلك اعتماد النتيجة وإعلانها من أجل بدء عملية التسكين لطلاب تلك المرحلة.
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