صور.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقار النيابات الإدارية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددا من النيابات الإدارية بمحافظة القاهرة، وهى نيابة الاستثمار والشئون المالية، ونيابة الضرائب، ونيابة الإدارة المحلية القسم الخامس، ورافقه عدد من المستشارين قيادات النيابة الإدارية، لتفقد سير العمل بالنيابات. جاء ذلك فى إطار خطة وعزم المستشار المنشاوى على زيارة النيابات الإدارية بمحافظات مصر المختلفة، والتواصل مع أعضائها بما يكفل تذليل كافة المعوقات التى صادفها الواقع العملى فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة. Advertisements وخلال جولته قام المستشار عصام المنشاوى، بمناقشة المستشارين مديرى وأعضاء النيابات، فيما يخص شئون العمل، حيث أثنى رئيس الهيئة على ما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكداً على دعمه الكامل لتذليل أى عقبات لضمان حسن انتظام العمل، بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.

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