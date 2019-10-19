شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد رؤساء محاكم دستورية العالم على الاحتفال باليوبيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمحاكم العليا من أكثر من 50 دولة حول العالم فى التوافد على مقر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة.

ووجهت المحكمة الدستورية العليا دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم، وذلك فى إطار التعاون وتبادل الخبرات فى مجال القضاء الدستورى.

وقال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستوري المصري ارتقى إلى مرتبة متقدمة في تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عامًا لتصبح مؤثرة على المستويين العربي والإفريقي بريادتها.

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وأضاف رئيس المحكمة على هامش تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين الذى اقيم امس الجمعة وتضمن الاحتفال تكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الحالي، والرؤساء السابقين المستشار حنفي علي جبالي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمستشار ماهر البحيري، والمستشار فاروق سلطان، بالإضافة إلى عشرات من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقين.

وأوضح المستشار سعيد مرعي أن اليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري في مصر يعد مناسبة لتكريم رموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم، وكذلك القضاء الدستوري العربي، معتبرًا ذلك التكريم عرفانًا لهم بالجميل لمن منحوا المحكمة من جهد وعرق ليسطروا أحكامًا بمثابة نبراس يستفيد منه القضاء الدستوري.

وأضاف أنه سبق تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورموز القضاء الدستوري المصري خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء المحكمة، منوهًا بأن تكريم اليوم يعد تكريم للعطاء المستمر لرموز المحكمة والقضاء الدستوري.

وبشأن البروتوكولات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك التعاون يمثل إثراء للجوانب المشاركة فيه، وتعاون مثمر يسهم في الارتقاء بأداء المحاكم الدستورية والعليا.