صور.. رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تدعيم الجسر الأيسر لدليل فم مفيض الخطاطبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحه الرى، يرافقه المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، و المهندس علاء خالد رئيس قطاع حمايه النيل، أعمال تدعيم الجسر الأيسر لدليل فم مفيض الخطاطبة، وذلك فى إطار تكليفات الوزارة بمتابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها. أوضح محمود السعدى، أنه تم رفع كفاءة شبكتى الرى والصرف من خلال أجهزتها التنفيذية و توسيع وتعميق وتطهير المصارف وتسليك البرابخ السحارات والتغطيات وأسفل الكبارى فى منطقة غرب الدلتا. وأشار المهندس عبد اللطيف خالد، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع لمجابهة السيول، وقد تم إبلاغ كافة الأجهزة بتقرير التنبؤ بالأمطار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار المتوقعة كلا فى اختصاصه، لافتا إلى أنه يتم تحديث التنبؤ بالأمطار كل 3 أيام، وهو ما يساعد على حسن ادارة توزيع المياه المنصرفة من بحيرة ناصر لمختلف الاغراض التنموية من زراعه وشرب وصناعة وملاحة نهرية.

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