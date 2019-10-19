شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الكشف على الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحملة الطبية للقضاء على "فيروس c" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حملة 100 مليون صحة"، عملها بمدينة البعوث الإسلامية، للطلبة الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والتى بدأت يوم الأربعاء 28 أغسطس الماضى، وسط إقبال ملحوظ من قبل الطلاب للاستفادة من خدماتها وللاطمئنان على صحتهم.

وقال محمود دراز، مدير العلاقات العامة بمدن البعوث، إن الحملة الطبية تستهدف جميع الطلاب بالمدينة، حيث يتم أخذ عينة من الدم منهم ثم ينتقل الطالب إلى المكان المُجهز لعمل الأشعة على الصدر.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مسح وعلاج مليون أفريقى من فيروس سى وكذلك علاج مليون من الأشقاء العرب والأفارقة الموجودين على الأراضى المصرية.

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