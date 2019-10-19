شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بتحويل مركز طبى فى جنوب سيناء لمركز لعلاج الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، التجهيزات الجارية بعدد من المستشفيات والوحدات بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات الأسرة بالمنظومة الجديدة والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد بدأت جولته بتفقد مستشفى الطور العام، حيث وجه القائمين على أعمال التجهيزات بسرعة الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية والتجهيزات للمستشفى وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأشار إلى الحرص على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ووجهت بنقل قسمى الأشعة والمعمل إلى الدور الأرضى لراحة المرضى بدلا من وجودهما بالأدوار العليا، كما وجهت بتحديث أجهزة الأشعة وإضافة خدمة "الهيستوباثولوجي" بالمعمل وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المعمل بأعلى كفاءة لخدمة أهالى مدينة الطور.

وتفقد الوفد أيضا غرفة العمليات، ووجهت الشكر للفريق الطبى، مشيرا إلى ضرورة التعاقد مع القطاع الخاص والجامعات، بهدف تحقيق التشغيل الأمثل لجهاز تفتيت الحصوات وبما يخدم أهالى المحافظة.

وتابع أن الوفد تفقد أيضا غرقة الرعاية المركزة واستمعت لأهالى المرضى، واطمأن على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، ووجه الشكر لشباب الأطباء بالرعاية المركزة، مشيدا بالمجهود الذى يبذلونه للعناية بالمرضى، كما تفقد وحدة التعقيم المركزى فى المستشفى ووجهت بزيادة أجهزة التعقيم ونقله إلى الدور الأرضى.

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وخلال جولته بالمستشفى التقى الوفد بأهالى بعض المرضى، حيث وجهه الدكتور محمد ضاحى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بنقل حالة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى وآخرى إلى مستشفى معهد ناصر بسيارات إسعاف مجهزة ليتلقوا الخدمة الطبية، وشددت على توفير كافة الرعاية الطبية لهما.

وكشف الوفد خلال زيارته لمركز صحة الأسرة لرعاية لأمومة والطفولة، عن تسجيل 5778 مواطن من محافظة جنوب سيناء، وفتح 1404 ملف طب أسرة" عائلي"، وذلك منذ بدأ التسجيل فى الأول من أكتوبر الجارى وحتى مساء أمس، مشيدة بإقبال المواطنين وحرصهم على التسجيل بالمنظومة الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تجهيز 7 وحدات طب أسرة، و9 مستشفيات كمرحلة أولى فى إطار تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وتحدث الوفد مع الفريق الطبى القائم على تسجيل المواطنين وأثنت على مجهوداتهم ومتابعتهم العمل بمحافظة جنوب سيناء أولى المحافظات التى بدأت المسح بمبادرة 100 مليون صحة فى المرحلة الأولى، قائلة لهم "ابهرتوا العالم بمشاركتكم فى المبادرة"، مؤكدة على ثقتها فى جهودهم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالشكل الأمثل.

كما تفقد الوفد المركز الطبى الحضرى ووجهه بتحويله إلى مركز متخصص لعلاج الأورام، لخدمة أهالى الطور وجنوب سيناء بالكامل، وذلك استجابة لطلب الأهالى وشكوتهم من عدم وجود مركز متخصص لعلاج الأورام، مشيرًا إلى أن ذلك المركز سيتيح الفرصة للمرضى لتلقى العلاج داخل المحافظة ويوفر عليهم عبء السفر لمحافظة أخرى لتلقى العلاج سواء الكيماوى أو الإشعاعي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.