شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تداهم الأسواق والمخابز البلدية بـ7 حملات ميدانية.. وتحرر 217 محضراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه تم تسيير 7 حملات ميدانية مفاجئة لمداهمة الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من سير المنظومة التموينية وتشديد الرقابة وضبط الأسعار والأسواق أسفرت عن تحرير 217 محضرا بمخالفات متنوعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أصحابها.

وأضاف «سعدالله» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه في إدارة تموين العجمى أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضراً تنوعت ما بين 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف لمخبز بلدي عن العمل بدون إذن مسبق من التموين و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق ومحضرين لإدارة أنشطة تجارية دون ترخيص من الجهات المختصة.

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وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا تنوعت المخالفات ما بين 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد من المقرر وفى إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت عن تحرير 25 محضرا تنوعت ما بين محضرين استيلاء على المال العام ومحضري توقف مخبزين بلدى بدون إذن مسبق من التموين ومحضرى إنتاج خبز ناقص الوزن و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضري عدم الإخطار عن المواد البترولية لمحطات الوقود.

وفى إدارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرا تنوعت ما بين 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية و5 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق وفى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضراً بمخالفات تنوعت ما بين 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص ومحضر توقف عن العمل لمخزن جملة بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة الميدانية عن تحرير 27 محضرا بمخالفات تنوعت ما بين محضر استيلاء على المال العام لأحد المخابز و11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة ومحضر توقف مخبز بلدي بدون إذن مسبق من التموين و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية و4 محاضر عدم وجود سجلات التفتيش بمخابز بلدية ومحضري توقف بدالين تموينيين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين وفى إدارة تموين المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرا تنوعت ما بين 11 محضر تصرف في حصة الدقيق و12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم الإخطار الشهرى لحركة المواد البترولية لمحطة وقود.