شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم قضائي.. طلاب مدرسة «لم ينجح أحد» برأس غارب يتسلمون شهادات النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم، السبت، طلاب المدارس الفنية للبترول برأس غارب، والشهيرة بمدرسة «لم ينجح أحد»، شهادات نجاحهم بعد حصولهم على حكم محكمة القضاء الإداري بنجاحهم وبإعادة فتح باب مكتب التنسيق للالتحاق بأوراقهم للكليات المناسبة لمجموع درجاتهم، حيث كانت الشهادات متوقفة فقط على إمضاء وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حيث سادت الفرحة والسعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم.

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كانت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلزام وزير التربية والتعليم بإعلان نتائج طلاب مدرسة «لم ينجح أحد» برأس غارب، وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني الخاص بإلغاء امتحانات طلاب دبلوم الفنية المتقدمة برأس غارب َواتهامهم بالغش الجماعي، واعتبار الطلاب ناجحين بدرجاتهم الفعلية التي حصلوا عليها بامتحانات الدور الأول وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على إلغاء هذا القرار، وإلزام وزير التعليم العالي ورئيس الإدارة المركزية للتنسيق بقبول أوراقهم للتقدم بها داخل الجامعات المصرية، وذلك في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا بـ«مدرسة لم ينجح أحد»، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني.

وامتنع طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات عن دخول امتحان الدور الثاني بعد اعتبارهم راسبين في الدور الأول بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات المواد التخصصية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على دخولهم امتحانات الدور الثاني وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الأول.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد وافق على دخول طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات امتحانات المواد التخصصية والبالغ عددها ٨ مواد بالدور الثاني، وذلك بعد أن رسب جميع الطلاب وعددهم 31 في امتحانات الدور الأول وتم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي ورفض الطلاب وأولياء أمورهم القرار وطالبوا بإعلان نتيجة الدور الأول والحصول على كامل الدرجات والاستمرار في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوزير.