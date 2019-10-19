شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تعلن تطوير ورفع كفاءة مصنعي المنتزه وأبيس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، تطوير ورفع كفاءة مصنعي المنتزه وأبيس لتجنب الأضرار البيئية والصحية التي تقع على المواطن من مخلفات القمامة بمحافظة الإسكندرية.

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وأضاف المهندس حسام عبدالدايم، رئيس شركة نهضة مصر، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، أنه تم افتتاح خط إنتاج الوقود البديل وعمل التشغيل التجريبي لمصنع المنتزه ووضع حجر أساس مشروع تطوير مصنع أبيس 2 بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية.

من جهته، أوضح المهندس حسام الخولي، العضو المنتدب مدير عام الشركة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بداية العام الحالي، بخصوص تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع المنتزه لتتمكن من استقبال الطاقة الاستيعابية القصوى 800 طن يومى وإضافة خط لإنتاج الوقود البديل «RDF» بحق انتفاع 15 عاما وبتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون جنيه وتوفير 52 فرصة عمل لإنتاج كمية 200 طن يومى من الوقود البديل بالتعاون مع شركة جى. إس. تى الكورية، حيث تم تأهيل الخطوط القائمة بالمصنع ورفع طاقتها الاستيعابية من 300 طن يومى إلى 800 طن يومى والانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بالمصنع وخط إنتاج الوقود البديل وتوريد وتركيب خط إنتاج الوقود البديل والمحول الكهربائى بقدرة 1 ميجا فولت أمبير.

أما بالنسبة لمصنع أبيس، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في 28/9/2019 بحق انتفاع 15 عاما، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية من 350 طنا يوميا إلى 750 طنا يوميا عن طريق إضافة معدات جديدة بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه وتوفير 75 فرصة عمل لإنتاج وقود بديل غير مفروم بكمية 250 طنا يوميا وسماد عضوى بكمية 150 طنا يوميا، وأشار الخولي إلى أنه سيتم الانتهاء من توريد وتركيب المعدات الجديدة خلال مدة تتراوح ما بين 9 و12 شهرا.