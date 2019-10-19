شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستورية» تحتفل بـ«اليوبيل الذهبي».. ورئيس المحكمة: تأثيرها إيجابي عربيًا وإفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستوري المصري ارتقى إلى مرتبة متقدمة في تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عامًا لتصبح مؤثرة على المستويين العربي والإفريقي بريادتها.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاحتفال بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، وتضمن الاحتفال تكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الحالي، والرؤساء السابقين المستشار حنفي على جبالي، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار عدلي منصور (رئيس الجمهورية السابق)، والمستشار ماهر البحيري، والمستشار فاروق سلطان، بالإضافة إلى عشرات من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقين.

وأوضح المستشار مرعي أن اليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري في مصر يعد مناسبة لتكريم رموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم، وكذلك القضاء الدستوري العربي، معتبرًا ذلك التكريم عرفانًا لهم بالجميل لما منحوه للمحكمة من جهد وعرق ليسطروا أحكامًا بمثابة نبراس يستفيد منه القضاء الدستوري.

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وأضاف أنه سبق تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورموز القضاء الدستوري المصري خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء المحكمة، منوهًا بأن تكريم اليوم يعد تكريما للعطاء المستمر لرموز المحكمة والقضاء الدستوري.

وبشأن البروتوكولات ومذكرات التفاهم المزمع إبرامها على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك التعاون يمثل إثراء للجوانب المشاركة فيه، وتعاونا مثمرا يسهم في الارتقاء بأداء المحاكم الدستورية والعليا.

شهد الاحتفال الذي أقيم، مساء الجمعة، عدد من الرؤساء السابقين للمحكمة الدستورية العليا والنواب السابقين والحاليين لرئيس المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تحتفل، السبت، بمرور 50 عامًا على إنشائها بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بعدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.