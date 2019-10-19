شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المحكمة الدستورية تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم السبت، فعاليات عرسها الدستوري وتحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء المحكمة (اليوبيل الذهبي)، والتي تستمر على مدار 3 أيام، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك في الاحتفالية ثمانى وأربعون محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتيننية بوفود رفيعة المستوى تحظي بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرا عن الأهمية البالغة للمناسبة.

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وقال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، إن الاحتفالية الدولية تهدف إلى إثراء الفكر الدستوري من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على الأبحاث والأفكار الخاصة بقضاة المحكمة الدستورية العليا في العالم. وتبدأ الاحتفالية بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ونوابها الذين اكتمل عطاؤهم.

وقالت المحكمة إنها دعت رئيس مجلس النواب ووكيليه ورئيس مجلس الوزراء ولفيفا آخر من الوزراء ورؤساء جهات وهيئة قضائية ورؤساء أجهزة رقابية بحضور الافتتاحية التي سيحضرها أيضا سفراء دول تشارك وفودها القضائية في الاحتفالية وعدد من الشخصيات القانونية والعامة.

وتستكمل الاحتفالية فعالياتها بانعقاد ثلاث جلسات حوارية بين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته ويحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات.

وتزور وفود المحاكم عددا من المواقع الثقافية والأثرية في مصر وتتفقد المشروعات الحديثة وتؤكد المحكمة الدستورية ورجالها التزامهم بما عاهدوا الله عليه من صون أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.