شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء أعمال قافلة طبية من جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر عن بدء أعمال قافلة طبية من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق تواجدها بمستشفى الغردقة العام، السبت، حتى 24 من ذات الشهر.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تسعى مديرية الصحة بالبحر الأحمر في توقيع بعض من البروتوكولات مع الجامعات، وذلك لتقديم وتوفير افضل خدمة طبية علاجية لأهالي البحر الأحمر، في جميع مدن المحافظة من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: تستمر القوافل الطبية في جميع مدن المحافظة على مدار الشهر، لتسهيل وتوفير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأفضل شكل.

وتشمل القافلة مشاركة الدكتورة سهام الهجرسي، أستاذ علاج الأورام، الدكتورة أميرة هاني، مدرس علاج الأورام، الدكتور مصطفي كامل، أستاذ جراحة المسالك، الدكتور أحمد الصوي، أستاذ الأشعة، الدكتورة ألفت عبدالمنعم، أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة، الدكتورة مروة محمود عبدالله، مدرس التخدير والعناية المركزة، الدكتور أشرف سمير عشري، مدرس مساعد الجراحة العامة والأورام، الدكتور أحمد جمعة، مدرس جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد شحاتة، مدرس مساعد أمراض الدم، الدكتور محمد عبدالشافي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتورة رنا عبدالسميع عبدالقادر مدرس كلينيكال باثولوجي، الدكتورة دينا العلي مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: لأول مرة يتواجد أطباء برتوكول جامعة الزقازيق بمستشفى سفاجا المركزي، خلال الفترة من يوم السبت 19 أكتوبر إلى الخميس 24 أكتوبر 2019، وأطباء برتوكول جامعة أسيوط بمستشفى القصير المركزي خلال الفترة من يوم الاثنين 21 أكتوبر إلى الخميس 24 أكتوبر.