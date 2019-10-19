التنمية المحلية تبدأ 3 دورات تدريبية لـ 148 من العاملين فى المحليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم للاسبوع الثامن على التوالى تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى، بتنظيم 3 دورات تدريبية خلال الاسبوع القادم يستفيد منها 148 متدرباً من جميع المحافظات .
وكان وزير التنمية المحلية، قد أكد أن مركز سقارة سينفذ دورات عن برنامج اتوكاد للمهندسين العاملين والمديرين بالادارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات بالمحافظات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب المتابعة وتنمية مهارات المديرين والعاملين بأقسام الاستحقاقات والتأمينات والمعاشات.
وأكد الوزير أن الدورات التدريبية المنفذة بمركز سقارة تهدف الى تنفيذ برامج تخصصية تستهدف العاملين بالمحليات كل وفقاً لمجال تخصصه وذلك حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه ، مع توجيه اهتمام خاص إلى شاغلي وظائف القيادة الوسطى لخلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة فى العمل المحلي بحلول جديدة تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل.
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