شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة والصناعة تبحث مع خبراء "مصر تستطيع" آليات تسويق المنتج المصرى خارجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وفد من وزارة التجارة والصناعة رجل الأعمال المصرى "هانى الصيرفي" مدير ومؤسس إحدى الشركات بالسويد لمعالجة وتوريد الاخشاب، وأحد خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذى طالب أثناء جلسات المؤتمر مقترح إنشاء شركات التحصيل والتسويق الجيد للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر تمتلك الأدوات اللازمة لذلك.

وذكر بيان لوزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أن الصيرفى خلال اللقاء أشاد بحرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر فى الخارج، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم وإشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتى تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية على وعى بالتحديات وسبل مواجهتها.

وأوضح الصيرفى أنه ناقش مع وفد وزارة الصناعة والتجارة، والمؤلف من المهندس أحمد طه برعى مساعد أول الوزير لشئون الصناعة، وليلى عادل مدير قطاع الأثاث، ونسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية، آليات التسويق الجيد للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه لابد من تعديل سياسات هيئة تنمية الصادرات، لضمان تسويق المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية فى أفضل صورة، مشيدًا بمناخ مصر الاستثمارى الهائل الذى يوفر فرص كبيرة لكل مستثمر، إذ أن هناك العديد من التسهيلات التى تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف الصيرفى، أنه ناقش أيضًا أداء الأسواق المصرية وتحديدا فى صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب، وطالب بضرورة منع محتكرى توريد الأخشاب من السيطرة على السوق، معربًا عن سعادته بدعوة وفد وزارة التجارة والصناعة له للمشاركة فى معرض الأثاث الذى تنظمه الوزارة أول ديسمبر القادم، ليكن هو حلقة الوصل مع عدد من المصانع السويدية لتعريفهم بمقومات السوق المصري.

Advertisements

كما أوضح الصيرفى أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل بالسويد عن السوق المصرى ومنتجاته، مشيرا إلى أنه قدم للهيئة السويدية طلبا بتنظيم هذه الورش، كونها الجهة التى تملك كافة بيانات المستثمرين فى السويد ما قد يمكّن من دعوتهم جميعًا لحضور هذه الورش.

وقال رجل الأعمال هانى الصيرفى، فى ختام اللقاء، إنه أبدى لوفد وزارة التجارة والصناعة رغبته فى تصدير منتجات مصرية لدول فى أفريقيا مثل السنغال وليبيريا وكينيا وغيرها، مشيرًا إلى أنه أوضح حاجته لمنتجين للألومنيوم والسيراميك والكهرباء، ووعده الوفد باختيارهم ثم إبلاغه بهم أثناء تواجده فى مصر.

وفى سياق آخر، قام رجل الأعمال المصرى "كرم خليل" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الفندقية الأمريكية بولاية نيويورك، وأحد خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بزيارة أحد المصانع المصرية الكبرى للمنسوجات، بصحبة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى إطار التعاون القائم بين وزارتى الهجرة والتخطيط بصدد تنظيم المؤتمر.

وخلال الزيارة، وجه خليل الشكر لوزيرة التخطيط على مرافقته فى هذه الزيارة، وأكد أنه شعر بالفخر لما وصلت إليه صناعة النسيج فى مصر، مطالبًا المستثمرين المصريين بالخارج بالاستفادة من الخامات والمنتجات المصرية والترويج لها لأنها تتمتع بجودة عالمية.

كما وجه خليل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستقباله وفد المستثمرين المصريين بالخارج، المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، ولتأكيده حاجة مصر لكل سواعد أبنائها فى الخارج، ووجه شكره كذلك لوزيرة الهجرة على تنظيم المؤتمر من أجل خلق تفاعل مباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر فى الخارج.