شكرا لقرائتكم خبر عن النهار اللبنانية: الاحتجاجات تتواصل لليوم الثالث.. وكلمة مرتقبة لنصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة النهار اللبنانية، أن الاحتجاجات تتواصل فى المناطق بلبنان لليوم الثالث على التوالي، مع قطع متواصل للطرق.

وأضافت: المشهد فى البقاع يبدو أكثر هدوءاً من المناطق الأخرى، إذ أنّه "عند الواحدة فجراً، باتت جميع الطرقات في المنطقة سالكة أمام المارة والسيارات بعد أن فضّ المعتصمون اعتصاماتهم إلى وقت لاحق، افساحاً في المجال لإحياء أربعينية الإمام الحسين اليوم في مقام السيدة خولة في بعلبك.

ويترقب لبنان كلمة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله عند 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلى سيتطرّق للوضع الراهن.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأت تتوافد مواكب إلى بعلبك من مختلف المناطق، قادمة من المدخلين الشمالي والجنوبي في ظل تسهيل مرورهم من قبل المعتصمين لإحياء هذه المناسبة.

وكان قد أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادى، والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.

Advertisements

وفى غضون ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على البلاد، مشيرا إلى أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.

وأضاف السنيورة في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، مضيفا أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.