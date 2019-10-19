شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجلى رعاياها من لبنان بعد تصاعد حدة الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة السعودية فى لبنان، فى بيان لها اليوم، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، والتى بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، وفقا للوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بلبنان.

‏ووجهت السفارة الشكر فى بيانها لقيادة الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى، معربة عن أملها فى أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

جاء ذلك على خلفية احتجاجات واسعة فى لبنان وارتفع عدد المصابين إلى 24 إصابة فى صفوف القوى الأمنية اللبنانية خلال الاحتجاجات، وتصاعدت حدة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، كما أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين فى ساحة رياض الصلح.