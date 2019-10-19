شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربى" تصدر الفيديو السابع من "اعرف وزارة بلدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الإنتاج الحربى، الفيديو السابع من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك"، والتى تم إطلاقها من منطلق إيمان الوزارة بأهمية توعية المواطنين بالدور الذى تقوم به لصالح خدمة المواطن المصرى، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

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استعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربى، فى مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، حيث تناول الفيديو الاتفاقية التى شهد توقيعها الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد الوزارى المرافق للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضى، وهى الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها في مصر، حيث تهدف هذه الإتفاقية إلى تصنيع (2000) أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربى على مدار أربع سنوات، وبنسبة تصنيع محلى تبلغ 45%

كما ذُكر بالفيديو، أنه سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة فى مصر، وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التى هى مستقبل المركبات فى العالم كله.

أيضاً تم الإشارة في الفيديو السابع من الحملة إلى رعاية وزارة الإنتاج الحربى، لأطول رحلة فى العالم على دراجة كهربائية لوصف مصر، والتى سيجوب خلالها الرحالة على عبده معظم محافظات الجمهورية.