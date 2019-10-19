شكرا لقرائتكم خبر عن المتبجح.. وزير الخارجية التركى يصف السوريين بـ غير الشرعيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية التركى جاويش أوغلو أن عدوان بلاده على الأراضى السورية لن يتوقف، وإنّما جرى الاتفاق مع الجانب الأمريكى على وقف مؤقت.

وأوضح فى فيديو له بثته المنصات التركية المعارضة أن إيقاف العدوان بمثابة مهلة لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردى والسماح لهم بالانسحاب خلال هذه الفترة، ووصف السوريين الموجودين فى شمال سوريا بغير الشرعيين.

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وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، أعلن الخميس، الاتفاق مع النظام التركى على تعليق العدوان على الأراضى السورية لمدة 120 ساعة لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مما يسمى "المنطقة الآمنة"، بينما شهدت الساعات الماضية خرقا تركيًا للاتفاق، بعد أن شن الجيش التركى هجومًا على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفى الحسكة والرقة، فى خرق للهدنة أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة المئات من أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية، ووقوع أضرار مادية كبيرة فى المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.