شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يتوجه إلى كينيا للمشاركة في الاجتماع «الخامس لرؤساء جمارك» الكوميسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر مطار القاهرة، صباح السبت، كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك على رأس الوفد المصرى متوجها إلى كينيا للمشاركة في الإجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ( الكوميسا ) والذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20- 22 أكتوبر 2019 .

ومن المقرر أن يتم خلال الإجتماع مناقشة آخر المستجدات حول تنفيذ الدول الأعضاء لأدوات الجمارك وتيسير التجارة ومنطقة التجارة الحرة الرقمية .

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والكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق تبلغ نحو 12.4 مليون كم (أي حوالي 41% من مساحة القارة الإفريقية وتضم أكثر من 560 مليون مستهلك .

وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، حيث تم إنشائها عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981. وقامت 9 دول بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 وهى ( مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006 .

ثم انضمت تونس رسمياً إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا في يوليو 2018 كما أنضمت الصومال أيضا لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق في نفس الشهر.

يذكر أن مصر وقعت على الانضمام إلى الإتفاقية بتاريخ 1998/6/29 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999/2/17 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، ثم وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بتاريخ 2000/10/31.

وتتيح الإتفاقية لإعضائها التمتع بالامتيازات الجمركية علاوة على النفاذ إلى أسواق جديدة عبر «الكوميسا» وإبرام اتفاقيات شراكة.