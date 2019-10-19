شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 7 سنوات عقوبة ختان الإناث.. والمشدد حال التسبب بعاهة مستديمة أو وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الدولة على توعية المواطنين بأضرار وخطورة ختان الإناث، وتطلق المؤسسات المعنية حملات للتصدى لهذه القضية والتوعية بأثارها السلبية، وفى هذا الصدد تضمنت تعديلات قانون العقوبات التى أقرها مجلس النواب الحالى فى عام 2016، تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك كالتالى:

1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

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2 ـ تضمن التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.

3 ــ وفقا للتعديلات الأخيرة، جرى تعريف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.