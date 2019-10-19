شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تبدأ إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بأراضى الدلتا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تقديم جميع التسهيلات لمزارعى الفاكهة بأراضى الوادى والدلتا ، من خلال لجان متخصصة فى احلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية ، فى تصريحات " الخليج 365 "، إن هناك تكليفات الى جميع الإدارات التابعة للإدارة من تكثيف اعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

Advertisements

وأضاف محمود عطا ، إن يتم تقديم التسهيلات في عملية الاحلال والتجديد فى الاراضى القديمة التي تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.