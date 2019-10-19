شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاستشارى المصرى- الهولندى للمياه يجتمع الأسبوع الحالى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذى سينطلق غدا الأحد، ولمدة أسبوع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، انعقاد اجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه، بمشاركة وزارة الموارد المائية والرى وذلك بهدف استكمال المناقشات حول تقدم الشراكة المصرية الهولندية فى مجال المياه بالإضافة إلى عرض تقدم سير العمل فى الأنشطة والدراسات والمشاريع التى تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها.

كما يتضمن الاجتماع تبادل المعلومات المتعلقة بالموضوعات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، فى مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والصرف الصحى فى المناطق الريفية وإدارة المياه العادمة ، والمياه والزراعة، وفى الختام سيتم مناقشة الإجراءات المستقبلية وخطط المجلس لعام 2019/2020.

الجدير بالذكر أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه له باع طويل فى دعم وتعزيز التعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية منذ إنشائه فى عام 1976. ويرأس المجلس وزير الموارد المائية والرى المصرى ووزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، كما تضم اللجنة أعضاء من الوزارات المختلفة ذات الصلة بقطاع المياه من الجانبين المصرى والهولندى.

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