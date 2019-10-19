شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: 315 لجنة نقابية مستمرة فى تلقى طلبات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، واللجان النقابية مستمرة فى تلقى طلبات الحصول على عضويتها، من المعلمين الراغبين فى التقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المعلمين على فروع النقابة.

وأوضح شاهين، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة لم تحص حتى الآن أعداد المتقدمين على مستوى الجمهورية، إلا أنها تتوقع تخطى الأعداد 500 ألف معلم، مشيرا إلى أن النقابة ستحصل على صورة من المؤهل العلمى للمتقدمين، وفق ما أوصت به وزارة التربية والتعليم.

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وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين، إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم إلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأى فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، التى تصدر موافقتها فوراً فى نفس وقت تسليم الايصال بعد مراجعته.