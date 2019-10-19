6 معلومات حول التصحيح الإلكترونى والمحتوى الرقمى فى الثانوية المعدلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى وضع ضوابط ومعايير للتصحيح الإلكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والمعروفة بالثانوية المعدلة، إضافة إلى توفير محتوى رقمى كبير حتى يستفيد الطلاب منه، الخليج 365" يقدم فى 6 معلومات ما نفذته الوزارة فى هذه الصدد. 1ـ بناء معايير التصحيح الإلكترونى للأسئلة. 2ـ إعداد برمجيات بناء الامتحانات الإلكترونية. 3ـ إعداد قواعد بيانات الطلاب فى المدارس الثانوية. Advertisements 4ـ إعداد برمجيات وتجهيزات تصحيح الامتحانات الإلكترونية. 5ـ بناء بنوك أسئلة منعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد الدراسية فى الصفين الأول والثانى الثانوى. 6ـ بناء محتوى رقمى إلكترونى بمقاييس عالمية للصف الأول والثانى الثانوى وأتاحتها على منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

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