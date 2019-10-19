كشف أثري وقرعة أمم أفريقيا لليد.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تحتفل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تحتفل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام.

القاهرة.. يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقادها بالقاهرة، وذلك بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة وأعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) .

الأقصر.. تعلن وزارة الآثار تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، الذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي أُعلِن عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.

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الإسكندرية.. تستضيف كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية حفل توزيع جوائز البحث العلمي بمجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي وتحسين جودة الغذاء في مصر لعام 2019.

بني سويف.. تنطلق، بمحافظة بني سويف مبادرة "السمعيات لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة" ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية.

تونس.. تقام قرعة بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بمدينة رادس التونسية المقررة إقامتها في الفترة من 16 إلى 26 يناير من العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا حتي الآن وتجرى القرعة بحضور أعضاء الاتحاد الإفريقي والاتحاد التونسي لكرة اليد.

لندن.. يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للتصويت داخل البرلمان البريطاني.