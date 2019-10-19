حدث ليلًا| محامي راجح ينسحب من القضية.. وحكاية "هيام" حبيسة المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

أعلن المحامي محمد الحسيني، محامي "محمد راجح" المتهم بقتل الطالب محمود البنا، إنه قرر عدم الحضور مع المتهم في الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في محكمة شبين الكوم بالمنوفية.

شب حريق هائل على الطريق الزراعي أمام قرية سربو التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي.

"وقاية كيميائية وتطعيم ومراقبة".. 5 نصائح عند الإصابة بالالتهاب السحائي

عممت وزارة الصحة، خطابات تعريفية ووقائية للمديريات حول مرض الالتهاب السحائي، بعد شائعة مصرع طالبة بالإسكندرية، متأثرة بإصابتها بالمرض.

للتفاصيل اضغط هنا

خاص| وزير النقل يكشف موعد شحن أول "نموذج" من الـ"1300 عربة"

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد شحن أول "عربة نموذج" من روسيا، ضمن صفقة 1300 عربة.

للتفاصيل اضغط هنا

"هيهز العالم".. "الآثار" تعلن تفاصيل أكبر خبيئة بجبانة العساسيف اليوم

تعلن وزارة الآثار، اليوم السبت، تفاصيل اكتشاف أثري كبير يضم خبيئة لتوابيت ملونة ومومياوات بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، ويعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي جرى الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.

للتفاصيل اضغط هنا

رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى كينيا للمشاركة باجتماع "الكوميسا"

غادر كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، على رأس الوفد المصري متوجها إلى كينيا للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجاري.

للتفاصيل اضغط هنا

السيطرة على حريق هائل بمركز سمسطا في بني سويف

شب حريق هائل على الطريق الزراعي أمام قرية سربو التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

للتفاصيل اضغط هنا

محامي "راجح" يعلن الانسحاب من القضية

أعلن المحامي محمد الحسيني، محامي "محمد راجح" المتهم بقتل الطالب محمود البنا، إنه قرر عدم الحضور مع المتهم في الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في محكمة شبين الكوم بالمنوفية.

للتفاصيل اضغط هنا

"عم عادل أنقذني".. "هيام" تروي تفاصيل ساعتين رعب في مدرستها بكفر الشيخ

"نسيت كتاب ورجعت أجيبه ونزلت لقيت الباب مقفول وماحدش في المدرسة.. كنت خايفة أوي إن حد يأذيني.. لأني كنت لوحدي"، بهذه الكلمات تحدثت الطفلة "هيام عصام علي محمد يوسف"، 11 سنة، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، من قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، لمصراوي، راصدة أوقات الرعب التي عاشتها خلال حبسها في مدرستها.

Advertisements

للتفاصيل اضغط هنا

الكونجرس ينتقد شركة أبل لرقابتها على التطبيقات في الصين

انتقد نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي الجمعة ، كلا من شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" ورئيسها التنفيذي تيم كوك ، بدعوى قيامهما بـ "الرقابة على التطبيقات" وذلك بناء على طلب من الحكومة الصينية، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

للتفاصيل اضغط هنا

الناتو يرحب باتفاق وقف العدوان التركي على سوريا

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سوريا ، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

للتفاصيل اضغط هنا

​أمريكا تشدد العقوبات والقيود على كوبا لحرمانها من السيولة النقدية

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تشديد القيود المفروضة على كوبا بشكل أكبر بشأن إمكانية حصولها على طائرات ركاب وسلع أخرى.

للتفاصيل اضغط هنا

​محتجون يشتبكون مع الشرطة في خامس أيام الاحتجاجات في كتالونيا

نشرت الشرطة في إقليم كتالونيا شاحنات مياه لتفريق المتظاهرين في وقت متأخر من يوم الجمعة، اليوم الخامس من الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم على أحكام بالسجن أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية ضد تسعة من الزعماء الانفصاليين في الإقليم.

للتفاصيل اضغط هنا

ترامب يعين خلفًا لوزير الطاقة المستقيل

اختار الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة وزيرا جديدا للطاقة في الولايات المتحدة بعد يوم من إعلان استقالة الوزير ريك بيري.

للتفاصيل اضغط هنا

لبنان: الجيش وقوى الأمن تزيل العوائق وتفتح معظم طرق بيروت والمطار

تمكنت القوى الأمنية اللبنانية، بمؤازرة من وحدات من القوات المسلحة، من بسط سيطرتها وفرض الأمن وإنهاء حالة التدافع والكر والفر التي شهدتها ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت ومحيط السراي الحكومي، والسوق التجاري، وشارع المصارف.

للتفاصيل اضغط هنا

الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار التركي الأمريكي شمال شرقى سوريا

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، بوقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقى سورية ، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

للتفاصيل اضغط هنا

الصليب الأحمر: علاج 64 مصابًا خلال التظاهرات اليوم في لبنان

قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، إن المؤسسة عالجت 64 مصابًا اليوم، ونقلت 530 حالة أخرى لم يتمكنوا من التوجه للمستشفيات بسيارات مدنية، وذلك بحسب فضائية "العربية".

للتفاصيل اضغط هنا