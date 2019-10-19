شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

شبين الكوم 21 31

طنطا 21 30

دمنهور 20 29

الإسكندرية 20 29

بلطيم 21 28

مطروح 19 26

السلوم 18 30

سيوة 20 31

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 20 31

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 30

العريش 20 28

رفح 19 28

رأس سدر 20 32

نخل 18 29

نويبع 27 31

طابا 21 29

كاترين 15 26

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 21 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 35

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 23 37

الأقصر 22 38

أسوان 25 38

أبوسمبل 28 37

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 26 34

أبو رماد 26 34

حلايب 28 32

رأس حدربة 27 32

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 38

الرياض 23 35

المنامة 28 34

أبوظبى 27 36

الدوحة 28 34

الكويت 23 39

دمشق 12 29

بيروت 24 28

عمان 15 27

القدس 17 24

غزة 20 28

بغداد 22 37

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 27

تونس 20 29

الجزائر 16 25

الرباط 13 23

نواكشوط 24 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 25

إسطنبول 13 23

إسلام آباد 16 28

نيودلهي 20 32

جاكرتا 24 33

بكين 09 20

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 22

أثينا 16 25

روما 13 24

باريس 09 15

مدريد 11 18

برلين 11 15

لندن 08 14

مونتريال 02 11

موسكو 11 16

نيويورك 08 16

واشنطن 09 18

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