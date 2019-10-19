شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير نظام الخزان الجوفى النوبى تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة المشتركة المسئولة عن دراسة وتطوير نظام الخزان الجوفى النوبي، والمركز القومى لبحوث المياه، فعاليات الاجتماع العشرين لها على هامش أسبوع القاهرة للمياه بهدف تعزيز دورها فى دعم أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وزيادة الأنشطة المشتركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما فى ذلك مراقبة حالة استخدام طبقة المياه الجوفية، وتقييم التقدم المحرز والأنشطة التى تم تنفيذها على الصعيدين الإقليمى والوطنى.

وأسهمت الهيئة فى خلق بيئة مؤسسية واعدة بين الدول المتشاطئة للتعاون المتبادل فى استخدام الخزان الجوفى النوبى، ذلك أن جميع الدول المشتركة بالخزان النوبى هى أعضاء فى الهيئة المشتركة المسئولة عن دراسة وتطوير الخزان الجوفى النوبى.

الجدير بالذكر أن الهيئة المشتركة المسئولة عن دراسة وتطوير نظام الخزان الجوفى النوبى تدار من خلال مجلس إدارة، حيث يعين كل بلد ثلاثة أعضاء على المستوى الوزارى فى المجلس. ترأس كل دولة عضو مجلس الإدارة بالتناوب. تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل منتظم ، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب الأعضاء.

يذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر الحدث المائى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، وهو بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضى لترجمة الرؤية التى تم وضعها فى أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة، بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه العام الماضى.