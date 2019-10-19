شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: أجرينا مسابقة لاختيار مدير مكتب جديد منذ شهر و«لم ينجح أحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه تم إجراء مسابقة لاختيار مدير مكتب جديد منذ شهر تقريبا وتقدم فيها مدير مكتبه السابق مع مجموعة من المتقدمين ولم يتأهل منهم أحد للمنصب.

وأضاف محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن قرار نقل مدير مكتبه جاء وفق إجراءات ومقتضيات العمل.

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وأشار في البيان إلى أنه ليس هناك أسباب خفية لقرار تغيير مدير المكتب ولا صحة لأية شائعات تتردد والأمر لا يتخطى سوى إجراء تم اتخاذه لصالح العمل في هذه المرحلة.

يذكر أن المحافظ، أصدر وبشكل مفاجئ مساء الخميس القرار رقم 463 لسنة 2019 بندب الدكتور مجدى كمال محمد شبيرو كبير باحثين بدرجة مدير عام ويشغل منصب مدير مكتب المحافظ للعمل بحى شرق المنصورة بنفس درجته الوظيفية، رغم أنه متبقي له 7 شهور فقط على خروجه إلى سن التقاعد.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» «إنه بالفعل تمت إقالة مدير المكتب، مساء الخميس، لأسباب تخص التقصير في أداء عمله وسيتم نقله للعمل في حى شرق لحين خروجه على المعاش بعد عدة شهور قليلة».

وعلق على واقعة تفتيش مكتبه قائلا: «أنا ماعنديش حاجة أخبيها علشان أقلق من تفتيش أحد لمكتبى، وكل أوراقى بأعطيها لمكتبى لتصويرها، لأنها أوراق تخص المحافظة، ولما رجعت المحافظة فجأة لم أجد مدير المكتب داخل مكتبى بل كان خارجه، وقررت إقالته من منصبه منذ فترة، لكن لم يكن حان الوقت المناسب، كما أنه دخل لجنة القيادات بالمحافظة أكثر من مرة ورسب فيها».