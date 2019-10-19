شكرا لقرائتكم خبر عن شروط توثيق عقد زواج المصريين بالأجانب والأوراق المطلوبة × 11 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون شروط توثيق زواج المصريين من أجانب، ووضع عدة شروط وأوراق لذلك التوثيق، حفاظًا على حق الطرفين.

ويرصد ”الخليج 365” الأوراق والمستندات المطلوبة لتوثيق عقد الزواج المصريين بأجانب:

1- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد "الزوج والزوجة معا".

2 - طابع أسرة .3

3- 3صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومى.

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبًا ويفترض آلا يزيد عن 25 عامًا.

5- يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

6- يجب أن تكون إقامة الأجنبى فى مصر بغرض غير السياحة.

7- آلا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عامًا.

8- تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد.

10- إتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقارى بوزارة العدل بميدان لاظوغلى.

11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية.